***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK52138 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.05.2021Vade (Gün Sayısı) 79Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK52138Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 15.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 16.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.05.2021Kayıt Tarihi 06.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 36.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız 36.000.000 TL nominal değerli, 79 gün vadeli, 07.05.2021 itfa tarihli, TRFDZBK52138 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935462BIST