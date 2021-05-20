***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK62194 ISIN Kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 2. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.06.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu TRFDZBK62194Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 10.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 121.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 1,8554 2.245.034 Evet2 21.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 1,88943 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 121.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli, 35 günde bir kupon ödemeli 25.06.2021 itfa tarihli TRFDZBK62194 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunu 2. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,8894 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937014BIST