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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.05.2021 19:45



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı- XS2346945376
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 180
ISIN Kodu XS2346945376
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.675.000
Kupon Sayısı 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.11.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 17.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) programının ("Program") yenilendiği ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında 26.675.000 USD tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EMTN 2021-1. Tertip İhraç Belgesi SPK Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938306


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TUCLK 10,72 66.297.091 % 9,95  
KAPLM 22,32 4.663.176 % 9,95  
ISBIR 7.829,80 3.324.482 % 8,45  
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Altın Gr. 519 519 2,91  
Cumhuriyet 3.403 3.454 -16,00  
Tam 3.388 3.473 -14,00  
Yarım 1.638 1.680 -6,77  
Çeyrek 821 840 -3,39  
Gümüş.Ons 27,84 27,87 0,17  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 0,09  
B. Petrol 69,21 69,21 0,48  
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