***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK72136 ISIN Kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 2. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.07.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRFDZBK72136Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 17.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 18.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 205.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 1,8382 3.768.310 Evet2 28.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 1,9345 3.965.725 Evet3 02.07.2021 01.07.2021 02.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.07.2021 01.07.2021 02.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 205.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli 02.07.2021 itfa tarihli TRFDZBK72136 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 2. Kupon ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938684BIST