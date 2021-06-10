***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK62137 ISIN Kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.06.2021Vade (Gün Sayısı) 104Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK62137Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 24.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.000.000Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021 1,7835 4.102.050 Evet2 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 1,9045 4.380.350 Evet3 10.06.2021 09.06.2021 10.06.2021 1,8237 4.194.510 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.06.2021 09.06.2021 10.06.2021 230.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli 104 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli 10.06.2021 itfa tarihli TRFDZBK62137 ISIN kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 3. Kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941653BIST