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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.06.2021 13:02



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK62152 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK62152
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 03.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 310.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.06.2021
Kayıt Tarihi 17.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 310.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamız 310.000.000 TL nominal değerli, 105 gün vadeli, 18.06.2021 itfa tarihli, TRFDZBK62152 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943020


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Tam 3.299 3.382 18,93  
Yarım 1.595 1.636 9,16  
Çeyrek 800 818 4,57  
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