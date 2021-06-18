***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.06.2021 13:02
25.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 107
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK62145
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 01.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.06.2021
Kayıt Tarihi 17.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 77.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamız 77.000.000 TL nominal değerli, 107 gün vadeli, 18.06.2021 itfa tarihli, TRFDZBK62145 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943021
BIST
14:041.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,16
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
14:048,7044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
14:0410,3770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0205
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
14:04500,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,35
|Açılış
|: 500,49
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler14:02
|IDGYO
|6,05
|1.239.639
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.101.171
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.809.217
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|129.620.869
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|19.943.607
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|8.331.338
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KENT
|202,00
|890.301
|% -8,18
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
|
|THYAO
|14,58
|833.644.982
|% -0,55
|
|GARAN
|8,28
|420.223.477
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,12
|328.931.042
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,99
|310.769.714
|% -2,51
|
|KOZAL
|122,20
|286.914.729
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,12
|328.931.042
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|150.525.302
|% 0,46
|
|THYAO
|14,58
|833.644.982
|% -0,55
|
|GARAN
|8,28
|420.223.477
|% 1,10
|
|KRDMD
|6,99
|310.769.714
|% -2,51
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6868
|8,6899
|% -0,34
|
|Euro
|10,3552
|10,3609
|% -0,35
|
|Sterlin
|12,0389
|12,0993
|% -0,56
|
|Frank
|2,3090
|2,3206
|% -0,39
|
|Riyal
|500,2790
|500,3790
|% 0,65
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|19,57
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.299
|3.384
|20,88
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|10,10
|
|Çeyrek
|800
|819
|5,05
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,10
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|-0,52
|