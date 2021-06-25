***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK92159 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.09.2021Vade (Gün Sayısı) 77Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK92159Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 136.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.09.2021Kayıt Tarihi 09.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.09.2021Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 136.000.000 TL nominal değerli 77 gün vadeli, 10.09.2021 itfa tarihli TRFDZBK92159 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944190BIST