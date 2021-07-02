***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İtfası- XS2325616022Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.07.2021Vade (Gün Sayısı) 180ISIN Kodu XS2325616022Satışın Tamamlanma Tarihi 29.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi GBPSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.07.2021 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.07.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 29.03.2021 tarihli özel durum açıklamamız Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) programı kapsamında ihracı gerçekleştirilen 24.000.000 GBP tutarındaki XS2325616022 ISIN kodlu borçlanma aracının itfası gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EMTN 15. Tertip İhraç Belgesi SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945906BIST