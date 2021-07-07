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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.07.2021 19:01



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSDZBKK2110 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 12.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 478
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSDZBKK2110
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 20.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
Kupon Sayısı 14

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 0,9589 335.615 Evet
2 30.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 0,9589 335.615 Evet
3 04.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 0,9589 335.615 Evet
4 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 0,9589 335.615 Evet
5 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 0,9589 335.615 Evet
6 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 0,9589 335.615 Evet
7 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 0,9589 335.615 Evet
8 28.04.2021 27.04.2021 28.04.2021 0,9589 335.615 Evet
9 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021 0,9589 335.615 Evet
10 07.07.2021 06.07.2021 07.07.2021 0,9589 335.615 Evet
11 11.08.2021 10.08.2021 11.08.2021 0,9589
12 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 0,9589
13 20.10.2021 19.10.2021 20.10.2021 0,9589
14 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 0,63014
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız 35.000.000 TL nominal değerli, 478 gün vadeli, 14 adet kupon ödemeli, 12.11.2021 itfa tarihli, TRSDZBKK2110 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947933


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