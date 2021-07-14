***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSDZBK72139 ISIN Kodlu tahvilin 11. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.07.2021Vade (Gün Sayısı) 383Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSDZBK72139Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 25.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 11Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 0,79342 793.419,89 Evet2 01.09.2020 31.08.2020 01.09.2020 0,86781 867.809,84 Evet3 06.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 0,86781 867.809,84 Evet4 10.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 0,86781 867.809,84 Evet5 15.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 0,86781 867.809,84 Evet6 19.01.2021 18.01.2021 19.01.2021 0,86781 867.809,84 Evet7 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 0,86781 867.809,99 Evet8 30.03.2021 29.03.2021 30.03.2021 0,86781 867.809,99 Evet9 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021 0,86781 867.809,99 Evet10 08.06.2021 07.06.2021 08.06.2021 0,86781 867.809,99 Evet11 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 0,8926 892.600 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 383 gün vadeli, 32-36 günde bir kupon ödemeli 14.07.2021 itfa tarihli TRSDZBK72139 ISIN tahvilin 11. Kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951133BIST