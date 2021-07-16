***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.07.2021 17:55
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBKE2113 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKE2113
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 14.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 16.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 325.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.10.2021
Kayıt Tarihi 14.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 325.000.000
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 325.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli, 15.10.2021 itfa tarihli TRFDZBKE2113 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951538
BIST