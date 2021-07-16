***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBKE2113 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.10.2021Vade (Gün Sayısı) 91Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBKE2113Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 14.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 16.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 325.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.10.2021Kayıt Tarihi 14.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 325.000.000Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 325.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli, 15.10.2021 itfa tarihli TRFDZBKE2113 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951538BIST