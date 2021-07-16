***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İtfası- XS2317139132Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.07.2021Vade (Gün Sayısı) 120ISIN Kodu XS2317139132Satışın Tamamlanma Tarihi 16.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 16.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi EURSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.07.2021 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.07.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 16.03.2021 tarihli özel durum açıklamamız Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) programı kapsamında ihracı gerçekleştirilen 20.073.333 EUR tutarındaki XS2317139132 ISIN kodlu borçlanma aracının itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951472BIST