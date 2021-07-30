***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.07.2021 12:51
25.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 106
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK72144
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 13.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.07.2021
Kayıt Tarihi 29.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamız 50.000.000 TL nominal değerli, 106 gün vadeli, 30.07.2021 itfa tarihli, TRFDZBK72144 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953045
BIST
14:111.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -8,48
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:118,4122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0434
|Açılış
|: 8,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:1110,0124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0562
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9908
14:11493,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,25
|Açılış
|: 493,95
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,52
BIST En Aktif Hisseler14:11
|DOBUR
|14,08
|2.951.462
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.380.719
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.586.053
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.440.564
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.712.173
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.393.475
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.092.243
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,73
|120.987.420
|% -9,05
|
|MEGAP
|6,73
|120.987.420
|% -9,05
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,40
|842.438.634
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,35
|447.659.225
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,83
|385.193.113
|% 0,77
|
|EREGL
|20,06
|358.841.903
|% 0,30
|
|ASELS
|15,45
|323.994.989
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,35
|447.659.225
|% 1,73
|
|GARAN
|8,40
|842.438.634
|% 0,72
|
|KARSN
|4,32
|299.215.946
|% 2,86
|
|KRDMD
|7,83
|385.193.113
|% 0,77
|
|ODAS
|1,80
|74.726.114
|% -2,17
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4053
|8,4122
|% -0,51
|
|Euro
|10,0068
|10,0124
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,7062
|11,7649
|% -0,58
|
|Frank
|9,2477
|9,3034
|% -0,53
|
|Riyal
|2,2340
|2,2452
|% -0,65
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-0,79
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-28,91
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-13,98
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,99
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|-0,22
|
Seans Raporu
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