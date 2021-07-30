***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.07.2021 21:02
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK32247 ISIN Kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 224
ISIN Kodu TRFDZBK32247
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.000.000
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021
2 29.09.2021 28.09.2021 29.09.2021
3 10.11.2021 09.11.2021 10.11.2021
4 22.12.2021 21.12.2021 22.12.2021
5 02.02.2022 01.02.2022 02.02.2022
6 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 210.000.000 TL nominal değerli 224 gün vadeli, 6 adet kupon ödemeli, 11.03.2022 itfa tarihli TRFDZBK32247 ISIN kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953657
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