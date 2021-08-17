***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK32213 ISIN Kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 1. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.03.2022Vade (Gün Sayısı) 245Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK32213Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 245.000.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 2,25452 29.09.2021 28.09.2021 29.09.20213 10.11.2021 09.11.2021 10.11.20214 22.12.2021 21.12.2021 22.12.20215 02.02.2022 01.02.2022 02.02.20226 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 245.000.000 TL nominal değerli 245 gün vadeli, 6 adet kupon ödemeli 09.03.2022 itfa tarihli TRFDZBK32213 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 1. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %2,2545 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958735BIST