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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.08.2021 18:15



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK82168 ISIN Kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 3. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 116
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK82168
Satışa Başlanma Tarihi 22.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 2,0963 2.096.300 Evet
2 16.07.2021 14.07.2021 16.07.2021 2,2735 2.273.500 Evet
3 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 1,8838
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 116 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli 20.08.2021 itfa tarihli TRFDZBK82168 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunu 3. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,8838 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959348


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