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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.09.2021 18:14



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK92134 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK92134
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 08.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 289.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.09.2021
Kayıt Tarihi 07.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 289.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamız 289.000.000 TL nominal değerli, 90 gün vadeli, 08.09.2021 itfa tarihli, TRFDZBK92134 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962873


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DESA 9,91 9.050.879 % 9,99  
DIRIT 5,73 1.128.529 % 9,98  
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Sterlin 11,6220 11,6802 % 1,29  
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Cumhuriyet 3.220 3.269 17,00  
Tam 3.204 3.287 18,15  
Yarım 1.549 1.590 8,78  
Çeyrek 777 795 4,40  
Gümüş.Ons 23,95 23,97 0,03  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 -0,01  
B. Petrol 72,69 72,69 -0,02  
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