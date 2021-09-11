***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.09.2021 10:39
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK92159 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK92159
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 136.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.09.2021
Kayıt Tarihi 09.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 136.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamız 136.000.000 TL nominal değerli, 77 gün vadeli, 10.09.2021 itfa tarihli, TRFDZBK92159 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963308
BIST