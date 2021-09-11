***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBKA2117 ISIN Kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 2. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.12.2021Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBKA2117Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 16.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 115.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 2,246 2.582.900 Evet2 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 2,2419 2.578.185 Evet3 22.10.2021 21.10.2021 22.10.20214 03.12.2021 02.12.2021 03.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.12.2021 02.12.2021 03.12.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 115.000.000 TL nominal değerli 168 gün vadeli, 4 adet kupon ödemeli 03.12.2021 itfa tarihli TRFDZBKA2117 ISIN kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 2. Kupon ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963309BIST