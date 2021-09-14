***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK92118 ISIN Kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 3. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.09.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK92118Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 31.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 155.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.07.2021 06.07.2021 07.07.2021 1,8686 2.896.330 Evet2 11.08.2021 10.08.2021 11.08.2021 1,8613 2.885.015 Evet3 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 1,8597Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 155.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli 15.09.2021 itfa tarihli TRFDZBK92118 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 3. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,8597 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963836BIST