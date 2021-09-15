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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.09.2021 18:01



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBKA2133 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 84
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKA2133
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 13.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 417.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.12.2021
Kayıt Tarihi 07.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.12.2021

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 417.000.000 TL nominal değerli 84 gün vadeli, 08.12.2021 itfa tarihli TRFDZBKA2133 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963976


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Çeyrek 778 796 -0,52  
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