***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBKA2133 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.12.2021Vade (Gün Sayısı) 84Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBKA2133Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 13.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 417.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.12.2021Kayıt Tarihi 07.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.12.2021Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 417.000.000 TL nominal değerli 84 gün vadeli, 08.12.2021 itfa tarihli TRFDZBKA2133 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963976BIST