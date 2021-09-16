***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK12215 ISIN Kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 2. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.01.2022Vade (Gün Sayısı) 210Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK12215Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 158.000.000Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.08.2021 2,2492 3.553.736 Evet2 17.09.2021 2,24793 28.10.2021 27.10.2021 28.10.20214 10.12.2021 09.12.2021 10.12.20215 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 158.000.000 TL nominal değerli 210 gün vadeli, 5 adet kupon ödemeli, 21.01.2022 itfa tarihli TRFDZBK12215 ISIN kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 2. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %2,2479 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964097BIST