***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İtfası- XS2319865882Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Ödeme tablosunda ödeme tarihi sehven 29.09.2021 yazılmış olup düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 20.09.2021Vade (Gün Sayısı) 180ISIN Kodu XS2319865882Satışın Tamamlanma Tarihi 18.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.500.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi GBPSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.09.2021 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.09.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 18.03.2021 tarihli özel durum açıklamamız Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) programı kapsamında ihracı gerçekleştirilen 6.500.000 GBP tutarındaki XS2319865882 ISIN kodlu borçlanma aracının itfası gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EMTN 14. Tertip İhraç Belgesi SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964533BIST