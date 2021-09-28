***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK32247 ISIN Kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 2. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.03.2022Vade (Gün Sayısı) 224ISIN Kodu TRFDZBK32247Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.000.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 1,0071 2.114.910 Evet2 29.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 2,223 10.11.2021 09.11.2021 10.11.20214 22.12.2021 21.12.2021 22.12.20215 02.02.2022 01.02.2022 02.02.20226 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 210.000.000 TL nominal değerli 224 gün vadeli, 6 adet kupon ödemeli 11.03.2022 itfa tarihli TRFDZBK32247 ISIN kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 2. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %2,2200 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965556BIST