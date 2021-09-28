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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.09.2021 17:39



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK32213 ISIN Kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 2. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 245
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK32213
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 245.000.000
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -0,57% |  -7,97
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOLTS 40,48 48.260.123 % 10,00  
ERSU 4,62 31.395.309 % 10,00  
YEOTK 88,55 26.763.661 % 10,00  
ORCAY 19,05 5.142.052 % 9,99  
DAGHL 13,32 7.852.633 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8709 8,8763 % 0,67  
Euro 10,3722 10,3802 % 0,60  
Sterlin 11,9760 12,0361 % -0,54  
Frank 9,5236 9,5809 % 0,40  
Riyal 2,3588 2,3706 % 0,65  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 -12,51  
Altın Gr. 496 496 -0,41  
Cumhuriyet 3.275 3.325 -25,00  
Tam 3.257 3.339 -27,99  
Yarım 1.574 1.615 -13,54  
Çeyrek 790 808 -6,77  
Gümüş.Ons 22,44 22,46 -0,17  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,01  
B. Petrol 77,92 77,92 -0,80  
Seans Raporu 18:05
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