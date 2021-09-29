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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.09.2021 11:23



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK32221 ISIN Kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 2. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 240
ISIN Kodu TRFDZBK32221
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 12.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 14.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 1,8661 3.265.675 Evet
2 29.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 2,2258 3.895.150 Evet
3 10.11.2021 09.11.2021 10.11.2021
4 22.12.2021 21.12.2021 22.12.2021
5 02.02.2022 01.02.2022 02.02.2022
6 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen
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Altın Gr. 496 496 1,76  
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Tam 3.267 3.349 10,47  
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Gümüş Gr. 6,35 6,36 -0,05  
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