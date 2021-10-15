***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK72235 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 1. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.07.2022Vade (Gün Sayısı) 314Faiz Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRFDZBK72235Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 25.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 27.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 2,567 1.668.550 Evet2 10.12.2021 09.12.2021 10.12.20213 04.02.2022 03.02.2022 04.02.20224 01.04.2022 31.03.2022 01.04.20225 27.05.2022 26.05.2022 27.05.20226 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 65.000.000 TL nominal değerli 314 gün vadeli, 6 adet kupon ödemeli 07.07.2022 itfa tarihli TRFDZBK72235 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 1. Kupon ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971002BIST