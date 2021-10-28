***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.10.2021 12:06
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK12215 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 3. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 210
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK12215
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 158.000.000
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1489
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6309
En Düşük
9,4668
12:3511,1665
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1394
|Açılış
|: 11,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1672
En Düşük
11,0056
12:35556,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 8,70
|Açılış
|: 556,60
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|JANTS
|62,05
|157.003.710
|% -3,80
|
|SEKUR
|19,19
|6.821.238
|% -3,18
|
|ADESE
|1,15
|8.049.148
|% -2,54
|
|KOZAL
|107,30
|300.027.151
|% 2,29
|
|GOZDE
|6,69
|163.448.969
|% 9,85
|
|JANTS
|62,05
|157.003.710
|% -3,80
|
|ANGEN
|21,86
|142.977.657
|% 1,39
|
|BASGZ
|37,20
|138.630.091
|% 2,20
|
|ODAS
|1,40
|47.005.529
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|54.849.510
|% 0,00
|
|GOZDE
|6,69
|163.448.969
|% 9,85
|
|HALKB
|4,43
|88.587.304
|% 0,23
|
|HDFGS
|2,78
|44.965.345
|% 2,58
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6240
|9,6290
|% 1,57
|
|Euro
|11,1611
|11,1665
|% 1,26
|
|Sterlin
|13,2067
|13,2729
|% 1,66
|
|Frank
|10,4430
|10,5059
|% 1,50
|
|Riyal
|2,5596
|2,5724
|% 1,53
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|1,78
|
|Altın Gr.
|556
|557
|8,60
|
|Cumhuriyet
|3.647
|3.702
|43,00
|
|Tam
|3.634
|3.725
|44,17
|
|Yarım
|1.756
|1.802
|21,37
|
|Çeyrek
|881
|901
|10,68
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,12
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-0,79
|