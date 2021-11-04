***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK42220 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 2. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.04.2022Vade (Gün Sayısı) 245Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK42220Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 11.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 145.000.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 2,2317 3.235.965 Evet2 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 2,06413 17.12.2021 16.12.2021 17.12.20214 28.01.2022 27.01.2022 28.01.20225 11.03.2022 10.03.2022 11.03.20226 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 145.000.000 TL nominal değerli 245 gün vadeli, 6 adet kupon ödemeli 15.04.2022 itfa tarihli TRFDZBK42220 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 2. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %2,0641 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974807BIST