***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.11.2021 14:59
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBKK2115 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 3. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKK2115
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 30.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 260.000.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.08.2021 12.08.2021 13.08.2021 2,2376 5.817.760 Evet
2 24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 2,2317 5.802.420 Evet
3 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 2,0641 5.366.660 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 260.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 260.000.000 TL nominal değerli 126 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli, 05.11.2021 itfa tarihli TRFDZBKK2115 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 3. Kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975129
BIST