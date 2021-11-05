***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBKK2115 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 3. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.11.2021Vade (Gün Sayısı) 126Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBKK2115Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 30.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 260.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.08.2021 12.08.2021 13.08.2021 2,2376 5.817.760 Evet2 24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 2,2317 5.802.420 Evet3 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 2,0641 5.366.660 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 260.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 260.000.000 TL nominal değerli 126 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli, 05.11.2021 itfa tarihli TRFDZBKK2115 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 3. Kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975129BIST