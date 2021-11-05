***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.11.2021 14:59
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İtfası- XS2339720372
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 180
ISIN Kodu XS2339720372
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.700.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.11.2021
Kayıt Tarihi 04.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.11.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 05.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) programı kapsamında ihracı gerçekleştirilen 5.000.000 GBP tutarındaki XS2339720372 ISIN kodlu borçlanma aracının itfası gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975128
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,92
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.587
En Düşük
1.569
18:059,6900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0071
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,2643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0381
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
18:05566,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 7,77
|Açılış
|: 566,37
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
566,78
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|34,10
|5.178.274
|% 10,00
|
|SONME
|31,32
|9.542.458
|% 9,97
|
|EUYO
|3,77
|4.443.316
|% 9,91
|
|DOBUR
|69,95
|21.072.237
|% 9,73
|
|EGEEN
|1.431,20
|205.395.539
|% 8,92
|
|BASGZ
|25,24
|4.639.566
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|58.217.433
|% -9,99
|
|RODRG
|14,18
|3.291.124
|% -5,84
|
|KZBGY
|34,50
|68.661.405
|% -5,84
|
|GSRAY
|4,13
|301.027.092
|% -5,71
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|TUPRS
|145,30
|995.667.212
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|AKBNK
|6,33
|770.417.377
|% 0,16
|
|TSKB
|1,57
|523.488.855
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,06
|605.258.374
|% 0,49
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6880
|9,6900
|% 0,07
|
|Euro
|11,1870
|11,2643
|% 0,34
|
|Sterlin
|13,0365
|13,1019
|% -0,13
|
|Frank
|10,5816
|10,6453
|% -0,03
|
|Riyal
|2,5756
|2,5885
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|25,96
|
|Altın Gr.
|566
|566
|7,75
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,10
|
|B. Petrol
|82,65
|82,65
|2,11
|
Seans Raporu
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