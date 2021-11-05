***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İtfası- XS2339720372Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.11.2021Vade (Gün Sayısı) 180ISIN Kodu XS2339720372Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.700.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.11.2021Kayıt Tarihi 04.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.11.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 05.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) programı kapsamında ihracı gerçekleştirilen 5.000.000 GBP tutarındaki XS2339720372 ISIN kodlu borçlanma aracının itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975128BIST