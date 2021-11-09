***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK32221 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 3. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.03.2022Vade (Gün Sayısı) 240ISIN Kodu TRFDZBK32221Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 12.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 14.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 1,8661 3.265.675 Evet2 29.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 2,2258 3.895.150 Evet3 10.11.2021 09.11.2021 10.11.2021 0406 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976426BIST