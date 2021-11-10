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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.11.2021 11:48
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK42212 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 2. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.04.2022
Vade (Gün Sayısı)
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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 93,00 12.847.857 % 9,99  
COSMO 11,76 158.442 % 9,91  
IZFAS 6,69 2.497.646 % 9,85  
BAGFS 23,08 9.990.946 % 9,70  
SOKM 12,54 182.599.568 % 8,01  
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11:50 Alış Satış %  
Dolar 9,7944 9,7990 % 0,69  
Euro 11,3235 11,3286 % 0,31  
Sterlin 13,2177 13,2840 % 0,49  
Frank 10,6856 10,7500 % 0,46  
Riyal 2,6030 2,6161 % 0,69  
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11:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.827 -5,83  
Altın Gr. 575 575 1,77  
Cumhuriyet 3.783 3.840 13,00  
Tam 3.782 3.877 22,46  
Yarım 1.828 1.875 10,87  
Çeyrek 917 938 5,43  
Gümüş.Ons 24,28 24,32 -0,03  
Gümüş Gr. 7,65 7,66 0,05  
B. Petrol 85,18 85,18 0,40  
Seans Raporu 11:50
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