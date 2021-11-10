***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.11.2021 11:48
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK42212 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 2. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.04.2022
Vade (Gün Sayısı)
11:511.615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.612
11:519,8028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0706
|Açılış
|: 9,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8032
En Düşük
9,7204
11:5111,3326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0388
|Açılış
|: 11,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3451
En Düşük
11,2653
11:51574,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,51
|Açılış
|: 574,73
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
575,55
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:50
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,69
|2.497.646
|% 9,85
|
|BAGFS
|23,08
|9.990.946
|% 9,70
|
|SOKM
|12,54
|182.599.568
|% 8,01
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,60
|5.754.185
|% -7,39
|
|KLMSN
|10,15
|17.136.348
|% -7,31
|
|SARKY
|16,98
|32.275.081
|% -6,96
|
|EMKEL
|2,73
|17.360.212
|% -6,83
|
|GARAN
|10,65
|1.332.635.113
|% 0,66
|
|PETKM
|7,12
|1.307.070.443
|% -1,93
|
|TSPOR
|6,04
|715.142.830
|% -2,27
|
|THYAO
|18,09
|703.259.025
|% -0,39
|
|SASA
|32,16
|423.681.974
|% -0,06
|
|PETKM
|7,12
|1.307.070.443
|% -1,93
|
|GARAN
|10,65
|1.332.635.113
|% 0,66
|
|YKBNK
|3,09
|365.488.163
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,04
|715.142.830
|% -2,27
|
|EKGYO
|2,12
|212.743.459
|% 0,00
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7944
|9,7990
|% 0,69
|
|Euro
|11,3235
|11,3286
|% 0,31
|
|Sterlin
|13,2177
|13,2840
|% 0,49
|
|Frank
|10,6856
|10,7500
|% 0,46
|
|Riyal
|2,6030
|2,6161
|% 0,69
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-5,83
|
|Altın Gr.
|575
|575
|1,77
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.782
|3.877
|22,46
|
|Yarım
|1.828
|1.875
|10,87
|
|Çeyrek
|917
|938
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|85,18
|85,18
|0,40
|