***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBKK2131 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.11.2021Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBKK2131Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 09.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.11.2021Kayıt Tarihi 11.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 190.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız 190.000.000 TL nominal değerli, 93 gün vadeli, 12.11.2021 itfa tarihli, TRFDZBKK2131 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977330BIST