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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.11.2021 13:22
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK32254 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 2. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 177
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK32254
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 06.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 107.000.000
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 1,8141 1.941.087 Evet
2 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 1,6336 1.747.952 Evet
3 22.12.2021 21.12.2021 22.12.2021
4 26.01.2022 25.01.2022 26.01.2022
5 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 107.000.000 TL nominal değerli 177 gün vadeli, 5 adet kupon ödemeli, 04.03.2022 itfa tarihli TRFDZBK32254 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 2. Kupon ödemesi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978279


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PRKAB 40,70 236.551.260 % 10,00  
DOBUR 149,60 33.797.034 % 10,00  
TETMT 173,20 2.596.577 % 9,97  
BRMEN 2,16 101.738 % 9,64  
DITAS 20,74 30.043.006 % 9,39  
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Riyal 2,7826 2,7966 % 1,48  
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Altın Ons 1.860 1.860 9,68  
Altın Gr. 626 627 12,84  
Cumhuriyet 4.140 4.203 70,00  
Tam 4.130 4.234 80,74  
Yarım 1.996 2.048 39,05  
Çeyrek 1.001 1.024 19,53  
Gümüş.Ons 25,04 25,07 0,24  
Gümüş Gr. 8,44 8,45 0,21  
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