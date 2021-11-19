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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.11.2021 12:43
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK32270 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 1. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 161
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK32270
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 83.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 1,6379 1.359.457 Evet
2 31.12.2021 30.12.2021 31.12.2021
3 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022
4 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 83.000.000 TL nominal değerli 161 gün vadeli, 4 adet kupon ödemeli 25.03.2022 itfa tarihli TRFDZBK32270 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 1. Kupon ödemesi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978681


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Tam 4.307 4.417 -67,65  
Yarım 2.082 2.137 -32,73  
Çeyrek 1.044 1.068 -16,36  
Gümüş.Ons 24,81 24,83 0,00  
Gümüş Gr. 8,75 8,75 -0,06  
B. Petrol 81,66 81,66 0,42  
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