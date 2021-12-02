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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.12.2021 16:54
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBKA2117 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 4. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKA2117
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 16.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 115.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 2,246 2.582.900 Evet
2 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 2,2419 2.578.185 Evet
3 22.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 2,1696 2.495.040 Evet
4 03.12.2021 02.12.2021 03.12.2021 1,8784
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.12.2021 02.12.2021 03.12.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 115.000.000 TL nominal değerli 168 gün vadeli, 4 adet kupon ödemeli 03.12.2021 itfa tarihli TRFDZBKA2117 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 4. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,8784 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980692


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MIATK 37,18 3.340.177 % 10,00  
ERBOS 137,50 203.938.594 % 10,00  
BURCE 29,04 38.241.127 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.818.675 % 10,00  
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Sterlin 17,8478 17,9373 % 1,38  
Frank 14,5798 14,6677 % 1,25  
Riyal 3,5738 3,5917 % 1,04  
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Altın Ons 1.777 1.778 -1,20  
Altın Gr. 767 767 6,13  
Cumhuriyet 5.082 5.159 15,00  
Tam 5.056 5.184 0,46  
Yarım 2.444 2.508 0,22  
Çeyrek 1.226 1.254 0,10  
Gümüş.Ons 22,38 22,41 0,16  
Gümüş Gr. 9,67 9,69 0,16  
B. Petrol 68,29 68,29 -0,58  
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