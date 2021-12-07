***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK22248 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının Tamamlanması-DüzeltmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sehven 06.12.2021 olarak girilen vade başlangıç tarihi, 03.12.2021 olarak düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.02.2022Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK22248Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 82.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.02.2022Kayıt Tarihi 10.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.02.2022Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 82.000.000 TL nominal değerli 70 gün vadeli, 11.02.2022 itfa tarihli TRFDZBK22248 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı 03.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981479BIST