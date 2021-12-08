***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.12.2021 16:31
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBKA2133 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhi 14.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 417.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.12.2021
Kayıt Tarihi 07.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 417.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamız 417.000.000 TL nominal değerli, 84 gün vadeli, 08.12.2021 itfa tarihli, TRFDZBKA2133 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981990
BIST
16:392.006
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 25,02
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.009
En Düşük
1.978
16:3913,6756
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1855
|Açılış
|: 13,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
16:3915,4951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,2780
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5254
En Düşük
15,1751
16:39782,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 8,15
|Açılış
|: 782,53
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BAGFS
|13,97
|11.443.885
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.632.388
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.191.023
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|118.228.540
|% -9,97
|
|THYAO
|20,26
|4.072.901.536
|% 5,52
|
|SISE
|14,91
|3.928.195.125
|% 1,64
|
|GARAN
|11,99
|3.677.392.569
|% 1,35
|
|ASELS
|24,02
|2.217.587.197
|% 4,07
|
|KRDMD
|9,76
|2.066.751.592
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,54
|1.769.839.141
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.332.195.058
|% 1,68
|
|GARAN
|11,99
|3.677.392.569
|% 1,35
|
|TSKB
|1,64
|486.271.196
|% 1,23
|
|SKBNK
|1,22
|326.704.319
|% 0,00
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6661
|13,6756
|% 1,38
|
|Euro
|15,4620
|15,4951
|% 1,83
|
|Sterlin
|17,9595
|18,0496
|% 0,84
|
|Frank
|14,7350
|14,8238
|% 1,42
|
|Riyal
|3,6283
|3,6465
|% 1,22
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-1,00
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,30
|
|Cumhuriyet
|5.191
|5.269
|18,00
|
|Tam
|5.158
|5.289
|5,35
|
|Yarım
|2.493
|2.559
|2,59
|
|Çeyrek
|1.251
|1.279
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|0,03
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|0,18
|