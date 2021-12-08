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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.12.2021 16:31
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBKA2133 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhi 14.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 417.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.12.2021
Kayıt Tarihi 07.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 417.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamız 417.000.000 TL nominal değerli, 84 gün vadeli, 08.12.2021 itfa tarihli, TRFDZBKA2133 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981990


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAGFS 13,97 11.443.885 % 10,00  
ISBIR 55,05 2.761.638 % 9,99  
DOBUR 153,30 19.131.074 % 9,97  
RALYH 13,91 13.187.338 % 9,96  
PCILT 16,79 17.632.388 % 9,95  
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Dolar 13,6661 13,6756 % 1,38  
Euro 15,4620 15,4951 % 1,83  
Sterlin 17,9595 18,0496 % 0,84  
Frank 14,7350 14,8238 % 1,42  
Riyal 3,6283 3,6465 % 1,22  
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Altın Ons 1.784 1.785 -1,00  
Altın Gr. 783 783 8,30  
Cumhuriyet 5.191 5.269 18,00  
Tam 5.158 5.289 5,35  
Yarım 2.493 2.559 2,59  
Çeyrek 1.251 1.279 1,30  
Gümüş.Ons 22,40 22,42 -0,11  
Gümüş Gr. 9,79 9,80 0,03  
B. Petrol 75,62 75,62 0,18  
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