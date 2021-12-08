***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBKA2133 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhi 14.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 417.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.12.2021Kayıt Tarihi 07.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 417.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız 417.000.000 TL nominal değerli, 84 gün vadeli, 08.12.2021 itfa tarihli, TRFDZBKA2133 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981990BIST