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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.12.2021 16:47
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK22255 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 65
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK22255
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 06.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.02.2022
Kayıt Tarihi 10.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.02.2022

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 500.000.000 TL nominal değerli 65 gün vadeli, 11.02.2022 itfa tarihli TRFDZBK22255 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981998


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BAGFS 13,97 11.443.271 % 10,00  
ISBIR 55,05 2.761.638 % 9,99  
DOBUR 153,30 19.131.074 % 9,97  
RALYH 13,91 13.187.338 % 9,96  
ATATP 63,55 15.837.588 % 9,95  
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Frank 14,7478 14,8366 % 1,51  
Riyal 3,6324 3,6506 % 1,34  
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Altın Ons 1.785 1.785 -0,15  
Altın Gr. 784 784 9,31  
Cumhuriyet 5.191 5.269 18,00  
Tam 5.165 5.296 12,00  
Yarım 2.496 2.562 5,81  
Çeyrek 1.252 1.281 2,90  
Gümüş.Ons 22,42 22,44 -0,08  
Gümüş Gr. 9,82 9,83 0,06  
B. Petrol 75,60 75,60 0,16  
Seans Raporu 16:32
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