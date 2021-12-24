***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK22222 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 2. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.02.2022Vade (Gün Sayısı) 126Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK22222Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 29.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 89.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 2,0407 1.816.223 Evet2 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 1,8377 1.635.553 Evet3 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 89.000.000 TL nominal değerli 126 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli, 04.02.2022 itfa tarihli TRFDZBK22222 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 2. Kupon ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985992BIST