***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK22214 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 3. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.02.2022Vade (Gün Sayısı) 149Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK22214Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 13.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 1,8941 1.136.460 Evet2 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 1,5661 939.660 Evet3 31.12.2021 30.12.2021 31.12.2021 1,5072 904.320 Evet4 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 60.000.000 TL nominal değerli 149 gün vadeli, 4 adet kupon ödemeli, 11.02.2022 itfa tarihli TRFDZBK22214 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 3. Kupon ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987345BIST