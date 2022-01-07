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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.01.2022 10:02
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK32288 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 1. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 96
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK32288
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.01.2022 06.01.2022 07.01.2022 1,5271 1.908.875 Evet
2 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022
3 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli 96 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli, 09.03.2022 itfa tarihli TRFDZBK32288 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 1. Kupon ödemesi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989695


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BIST En Aktif Hisseler10:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 113,40 5.850.079 % 9,99  
UZERB 51,20 1.132.083 % 9,97  
BRMEN 2,12 155.551 % 9,84  
RODRG 18,23 401.443 % 8,77  
OSMEN 28,40 2.195.398 % 7,01  
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10:42 Alış Satış %  
Dolar 13,8094 13,8336 % -0,06  
Euro 15,6158 15,6489 % 0,03  
Sterlin 18,6933 18,7871 % 0,42  
Frank 14,9684 15,0586 % 0,38  
Riyal 3,6772 3,6957 % 0,33  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 2,11  
Altın Gr. 798 798 4,67  
Cumhuriyet 5.257 5.336 -4,00  
Tam 5.230 5.367 -4,40  
Yarım 2.528 2.596 -2,13  
Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
Gümüş.Ons 22,08 22,10 -0,10  
Gümüş Gr. 9,84 9,85 0,00  
B. Petrol 82,50 82,50 0,51  
Seans Raporu 10:42
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