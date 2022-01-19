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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.01.2022 11:47
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK42246 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 1. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 128
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK42246
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 06.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 1,8239 1.185.535 Evet
2 02.03.2022 01.03.2022 02.03.2022
3 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 65.000.000 TL nominal değerli 128 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli 15.04.2022 itfa tarihli TRFDZBK42246 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 1. Kupon ödemesi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995138


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UFUK 24,22 1.301.220 % 9,99  
BASCM 4,87 79.060 % 9,94  
EMNIS 31,40 640.717 % 9,71  
EUHOL 3,67 20.910.762 % 7,94  
KAPLM 39,94 15.348.905 % 7,65  
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Riyal 3,6155 3,6336 % 0,52  
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Altın Ons 1.816 1.816 2,03  
Altın Gr. 794 794 4,42  
Cumhuriyet 5.276 5.355 56,00  
Tam 5.248 5.381 2,38  
Yarım 2.537 2.603 1,15  
Çeyrek 1.272 1.302 0,57  
Gümüş.Ons 23,72 23,76 0,26  
Gümüş Gr. 10,35 10,36 0,14  
B. Petrol 87,81 87,81 0,30  
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