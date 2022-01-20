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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.01.2022 18:29
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK12215 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 5. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 210
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK12215
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 158.000.000
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.08.2021 2,2492 3.553.736 Evet
2 17.09.2021 2,2479 3.551.682 Evet
3 28.10.2021 27.10.2021 28.10.2021 2,0763 3.280.554 Evet
4 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,9216 3.036.128 Evet
5 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 1,7469
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 158.000.000 TL nominal değerli 210 gün vadeli, 5 adet kupon ödemeli, 21.01.2022 itfa tarihli TRFDZBK12215 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 5. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,7469 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995478


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Tam 5.241 5.374 -6,07  
Yarım 2.533 2.599 -2,93  
Çeyrek 1.271 1.300 -1,47  
Gümüş.Ons 24,41 24,44 -0,03  
Gümüş Gr. 10,50 10,52 0,01  
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