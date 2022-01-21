***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSDZBK12226 ISIN kodlu tahvilin itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 21.01.2020Vade (Gün Sayısı) 562Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSDZBK12226Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 07.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 285.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.01.2022Kayıt Tarihi 20.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 285.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız 285.000.000 TL nominal değerli, 562 gün vadeli, 21.01.2022 itfa tarihli TRSDZBK12226 ISIN kodlu tahvilin itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995573BIST