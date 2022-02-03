***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.02.2022 17:56
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK22230 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 3. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK22230
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 06.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 121.000.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 1,6786 2.031.106 Evet
2 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 1,8377 2.223.617 Evet
3 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 1,7207
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 121.000.000 TL nominal değerli 119 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli 04.02.2022 itfa tarihli TRFDZBK22230 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 3. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,7207 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999290
BIST