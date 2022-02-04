***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.02.2022 13:37
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK72219 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 3. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 321
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK72219
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 18.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.000.000
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 2,9468 3.536.160 Evet
2 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 2,5528 3.063.360 Evet
3 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 2,3122 2.774.640 Evet
4 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022
5 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022
6 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 120.000.000 TL nominal değerli 321 gün vadeli, 6 adet kupon ödemeli, 07.07.2022 itfa tarihli TRFDZBK72219 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 3. Kupon ödemesi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999473
BIST