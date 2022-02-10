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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.02.2022 19:07
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK22214 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 4. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 149
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK22214
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 13.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 1,8941 1.136.460 Evet
2 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 1,5661 939.660 Evet
3 31.12.2021 30.12.2021 31.12.2021 1,5072 904.320 Evet
4 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 1,6825
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 60.000.000 TL nominal değerli 149 gün vadeli, 4 adet kupon ödemeli 11.02.2022 itfa tarihli TRFDZBK22214 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 4. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,6825 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000969


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Sterlin 18,2696 18,3612 % -0,02  
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Cumhuriyet 5.289 5.369 -15,00  
Tam 5.263 5.397 -15,45  
Yarım 2.544 2.611 -7,47  
Çeyrek 1.276 1.305 -3,74  
Gümüş.Ons 23,10 23,14 -0,08  
Gümüş Gr. 10,01 10,02 -0,06  
B. Petrol 91,02 91,02 -0,39  
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